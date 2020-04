Coronavirus, l’aggiornamento di Regione. Sala: “Niente pranzi dai parenti a Pasquetta” DIRETTA VIDEO

Il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala e l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, sono in diretta dalle 17 su Facebook per un aggiornamento sulla situazione coronavirus in Lombardia.

Coronavirus, l’aggiornamento di Regione

Ha esordito Fabrizio Sala, vicepresidente lombardo: “Il primo dato che vogliamo vedere con voi è quello della mobilità che ha visto ieri un 32% in Regione Lombardia quando normalmente abbiamo un 30% il sabato. Vi ricordiamo che è necessario restare a casa il più possibile perché così rallentiamo il contagio e passiamo tutti alla fase 2. Domani è Pasquetta e vogliamo fare una raccomandazione: pranzi e cene devono essere nelle nostre abitazioni, senza invitare altre persone. Altrimenti il distanziamento sociale non ha più effetto”.

I dati

“Sul dato dei ricoverati non c’è più una crescita, ci si è stabilizzati. Non scende perché le persone ricoverate hanno bisogno di molti giorni per riprendersi che siano in terapia intensiva o meno. Non abbiamo ancora una forte riduzione perché chi entra resta in ospedale per molto tempo” ha spiegato Gallera.

59052 positivi, + 1460

9530 tamponi processati oggi

11969 ricoverati, -57

1176 ricoverati in TI, +2

17166 ricoverati, +323

10621 decessi, +110

BG 10309, +51

BS 10868, +269 molti più tamponi

CO 1924, +99

CR 4721, +63

LC 1881, +21

LO 2543, +71

MB 3639, +64

MI 13680, +412

MN 2486, +75

PV 3133, +84

SO 720, +36

VA 1663, +30