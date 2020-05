Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: nel Comasco 14 nuovi casi DIRETTA VIDEO

Appuntamento con l’andamento del contagio da coronavirus in Lombardia e nel comasco. L’assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, farà un aggiornamento sulla situazione del Covid-19 in una diretta Facebook alle ore 17.30.

Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia

“Continua il calo dei ricoveri, anche in terapia intensiva – spiega Foroni – Così come è positivo che aumentano i guariti. Purtroppo invece l’ultimo dato che diminuirà sarà quello dei decessi, ancora 115 nuovi. Un complesso positivo che ci spinge ad affrontare con coraggio e responsabilità la nuova parte della fase 2”.

“E’ paradossale che alle 17.30 di venerdì non sappiamo ancora cosa accadrà lunedì – aggiunge Foroni – Regione Lombardia ha fatto la sua parte ma le condizioni di sicurezza ce le deve dire il Governo. E’ in corso questa verifica e speriamo entro la giornata di poter definire come Regione la situazione perché tante realtà chiedono cosa possono fare da lunedì”.

I dati

In provincia di Como 14 nuovi casi (ieri +42). Diminuiscono però ancora i tamponi: ieri erano stati in Lombardia +14.080, oggi +12162. Ci sono stati ancora 115 decessi rispetto alla giornata di ieri.