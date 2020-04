Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: nel Comasco 49 nuovi contagi

Aggiornamento sulla situazione coronavirus del territorio: è intervenuto oggi alle 17.15 via diretta Facebook l’assessore regionale a Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni.

Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia sui contagi

“Importante è il grande lavoro dei volontari di Protezione civile: in Regione abbiamo circa 23 mila volontari, 15 mila solo di Protezione civile che hanno operato fino a ora – così Foroni – A oggi sono state distribuite circa 8 milioni di mascherine in quindici giorni: il prossimo passaggio sarà la distribuzione di camici per gli ospedali. Un plauso va fatto anche alle imprese che sono state capaci in tutta la Regione di riconvertire la loro produzione per la realizzazione di mascherine riconosciute dall’Istituto superiore della sanità”.

“Per quanto riguarda i dati – ha continuato Foroni – abbiamo anzitutto da sottolineare il rallentamento dei contagi e il trend che si conferma di diminuzione dei pazienti in Terapia intensiva. Un’altra notizia positiva è la liberazione di uno dei 5 reparti di Terapia intensiva allestiti all’ospedale Niguarda di Milano per l’emergenza coronavirus. La sfida non è comunque vinta – prosegue l’assessore – Potrebbe essere ancora lunga: intanto dobbiamo continuare a stare attenti e rispettare le norme”.

I dati

Tamponi effettuati

12 aprile 205832 + 9530

13 aprile 211092 + 5260

14 aprile 214870 + 3778

15 aprile 221698 + 6828

16 aprile 232674 + 10706

17 aprile 243513 + 10839

18 aprile 255331 + 11818

19 aprile 264155 + 8824

Bollettino odierno

Ieri/oggi:

Contagi 65381/66236 + 855

Ricoveri non TI 10042/10342 + 300

Ricoveri TI 947/922 – 25

Decessi 12050/1223 + 163

I casi per provincia /ieri/oggi:

BG 10629/10689+ 60

BS 11758/11946 + 188

CO 2439/2488 + 49

CR 5407/5417 + 10

LC 2030/2072 + 42

LO 2714/2724 + 10

MB 4042/4098 + 56

MI 15546/15825 + 279

MN 2863 /2905+ 42

PV 3536/3582 + 46

SO 937/956 + 19

VA 2106/2158 + 52