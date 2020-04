Coronavirus, l’aggiornamento di Regione: nel Comasco 51 nuovi casi, si sale a 1256

Aggiornamento in diretta Facebook sull’emergenza coronavirus con il Governatore Attilio Fontana, l’assessore al Welfare Giulio Gallera e i professori Fausto Baldanti (San Matteo di Pavia) e Carlo Federico Perno (Niguarda di Milano).

Coronavirus: via libera alle mascherine lombarde

“Elena, infermiera dell’ospedale di Cremona fotografata mentre si era addormentata sul pc al lavoro, che dopo alcuni giorni risultò infettata dal coronavirus, è guarita ed è ritornata completamente sana” ha esordito il presidente Fontana.

Inoltre il presidente ha annunciato “Un responso che attendevamo da giorni. E’ infatti arrivato oggi pomeriggio il parere favorevole da parte dell’Istituto Superiore della Sanita’ (ISS) alla produzione, all’utilizzo e alla commercializzazione delle mascherine prodotte in Lombardia dall’azienda Fippi di Rho in provincia di Milano”.

I dati

“Per un altro giorno abbiamo numeri positivi – spiega l’assessore Gallera – I positivi sono 47520 (+1455) in Regione. Sono dati confortanti, si è arrestata la crescita, siamo in una fase di stabilizzazione che va a ridursi. Quasi tutti i pronto soccorso hanno avuto una riduzione, c’è anche una riduzione complessiva nei ricoveri. Lo sforzo che stiamo facendo sta portando dei risultati ma non possiamo allentare. Adesso dobbiamo dimostrare la nostra forza, anche se le giornate sono belle, dobbiamo far vedere il nostro carattere”.

– i casi positivi sono: 47.520 (+1.455)

ieri: 46.065 (+1.292)

l’altro ieri 44.773

e nei giorni precedenti: 43.202 (+1.047), 42.161 (+1.154),

41.007 (+1592), 39.415 (+2.117), 37.298 (+2.409), 34.889

(+2.543), 32.346 (+1.643), 28.761 (+1.555), 27.206 (+1.691),

25.515 (+3.251), 22.264(+2.380), 19.884, 17.713, 16.220, 14.649,

13.2729, 11.685, 9.820, 8.725, 7.280, 5.791, 5.469, 4.189,

3.420, 2.612

– i deceduti: 8.311 (+351)

ieri: 7.960 (+367)

l’altro ieri: 7.593

7.199 (+381)

e nei giorni precedenti: 7.199 (+381), 6.818 (+458), 6.360

(+416), 5.944 (+542), 5.402 (+541), 4.861 (+387), 4.474 (+296),

3.776 (+320), 3.456 (+361), 3.095 (+546), 2.549 (+381), 2.168,

1.959, 1.640, 1.420, 1.218, 966, 890, 744, 617, 468, 333,267,

154

– i dimessi e in isolamento domiciliare 26.026, di cui 13.020

con almeno un passaggio in ospedale e quindi in

isolamento domiciliare e 13.006 per cui non si rileva alcun

passaggio in ospedale

– in terapia intensiva: 1.381 (+30)

ieri: 1.351 (+9)

l’altro ieri: 1342 (+18)

e nei giorni precedenti: 1.324 (-6), 1.330 (+2), 1.328 (+9),

1.319 (+27), 1.292 (+29), 1.263 (+27), 1.236 (+42), 1.183 (+41),

1.142 (+49), 1.093 (+43), 1.050(+44), 1.006, 924, 879, 823, 767,

732, 650, 605, 560, 466, 440, 399, 359

– i ricoverati non in terapia intensiva: 11.802 (+40)

ieri: 11.762 (-165)

l’altro ieri: 11.927 (+44)

e nei giorni precedenti: 11.883 (+68), 11.815 (+202), 11.613

(+461), 11.152 (+15), 11.137 (+456), 10.681 (+655), 10.026

(+315), 9.266 (-173), 9.439, (+1.181), 8.258 (+523),7.735(+348),

7.387, 7.285, 6.953, 6.171, 5.550, 4.898, 4.435, 4.247, 3.852,

3319, 2.802, 2.217, 1.661

– i tamponi effettuati: 135.051 (+6.765)

ieri: 128.286

l’altro ieri: 121.449

e nei giorni precedenti: 114.640, 111.057, 107.398, 102.503,

95.860, 87.713, 81.666, 73.242, 70.598, 66.730, 57.174, 52.244,

48.983, 46.449, 43.565, 40.369, 37.138, 32.700, 29.534, 25.629,

21.479, 20.135, 18.534, 15.778

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

BG: 9.315 (+144)

ieri: 9.171 (+132)

l’altro ieri: 9.039 (+236)

e nei giorni precedenti: 8.803 (+139), 8.664 (+137), 8.527

(+178), 8.349 (+289), 8.060 (+602), 7.458 (+386), 7.072 (+344),

6.471, (+255), 6.216 (+347), 5.869 (+715), 5.154 (+509),

4.645(+340), 4.305, 3.993, 3.760, 3.416, 2.864, 2.368, 2.136,

1.815, 1.472, 1.245, 997, 761, 623, 537

BS: 9.014 (+257)

ieri: 8.757 (+159)

l’altro ieri: 8.598 (+231)

e nei giorni precedenti: 8.367 (+154), 8.213 (+200), 8.013

(+335), 7.678 (+373), 7.305 (+374), 6.931 (+334), 6.597(+299),

5.905 (+588), 5.317 (+289), 5.028 (+380), 4.648(+401), 4.247

(+463), 3.784, 3.300, 2.918, 2.473, 2.122, 1.784, 1.598, 1.351,

790, 739, 501, 413, 182, 155

CO: 1.256 (+51)

ieri: 1.205 (+48)

l’altro ieri: 1.157 (+56)

e nei giorni precedenti: 1.101 (+40), 1.061 (+47), 1.014 (+111),

903 (+87), 816 (+54), 762 (+56), 706 (+71), 581 (+69), 512

(+60), 452

(+72), 380(+42), 338(+52)286, 256, 220, 184, 154, 118, 98, 77,

46, 40, 27, 23, 11, 11

CR: 4.097 (+123)

ieri: 3.974 (+33)

l’altro ieri: 3.941 (+72)

e nei giorni precedenti: 3.869 (+81)

3.788 (+26), 3.762 (+157), 3.605

(+109), 3.496, (+126), 3.370 (+214), 3.156 (+95), 2.925 (+30),

2.895 (+162), 2.733 (+341), 2.392 (+106), 2.286 (+119), 2.167,

2.073, 1.881, 1.792, 1.565, 1.344, 1.302, 1.061, 957, 916, 665,

562, 452, 406

LC: 1.594 (+42)

ieri: 1.552 (+36)

l’altro ieri: 1.516 (+46)

e nei giorni precedenti: 1.470 (+33), 1.437 (+56), 1.381 (+65),

1.316 (+106), 1.210 (+51), 1.159 (+83), 1.076 (+61), 934 (+62),

872 (+54), 818 (+142), 676 (+146),530(+64), 466, 440,386, 344,

287, 237, 199, 113, 89, 66, 53, 35, 11, 8

LO: 2.214 (+25)

ieri: 2.189 (+32)

l’altro ieri: 2.157 (+41)

e nei giorni precedenti: 2.116 (+29), 2.087 (+30), 2.057 (+28),

2.029 (+23), 2.006 (+38), 1.968 (+84), 1.884 (+24), 1.817 (+45),

1.772 (+79), 1.693 (+96), 1.597 (+69), 1.528(+83), 1.445, 1.418,

1.362, 1320, 1.276, 1.133, 1.123, 1.035, 963, 928, 853, 811,

739, 658

MB: 2774 (+141)

ieri: 2.633 (+90)

l’altro ieri: 2.543 (+81)

e nei giorni precedenti: 2.462 (+100), 2.362 (+97), 2.265

(+179), 2.086 (+138), 1.948 (198), 1.750 (+163), 1.587 (+133),

1.130 (+22), 1.108 (+24), 1.084 (+268), 816(+321), 495 (+94),

401, 376, 346, 339, 224, 143, 130, 85, 65, 64, 59, 61, 20, 19

MI: 10.391 (+387), di cui 4.184 a Milano citta’ (+166)

ieri: 10.004 (+482), di cui 4.018 a Milano citta’ (+203),

l’altro ieri: 9522 (+611), di cui 3815 (+159) a Milano citta’,

e nei giorni precedenti:

8.911 (+235), di cui 3.656 (+96) a Milano citta’,

8.676 (+347), di cui 3.560 a Milano citta’ (+154),

8.329 (+546), di cui 3.406 a Milano citta’ (+247),

7.783 (+314) di cui 3.159 a Milano citta’ (+150),

7.496 (+547) di cui 3.009 a Milano citta’ (+261),

6.922 (+848) di cui 2.748 a Milano citta’ (+310),

6.074 (+373) di cui 2.438 a Milano citta’ (+141),

5.326 (+230) di cui 2.176 a Milano citta’ (+137),

5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano citta’ (+210),

4.672 (+868) di cui 1.829 a Milano citta’ (+279),

3.804 (+526) di cui 1.550 a Milano citta’ (+172),

3.278 (+634) di cui 1378 a Milano citta’ (+287),

2.644, 2.326, 1.983, 1.750, 1.551, 1.307, 1.146, 925, 592, 506,

406, 361

MN: 1.884 (+102)

ieri: 1.782 (+46)

l’altro ieri: 1.736 (+48)

e nei giorni precedenti: 1.688 (+71), 1.617 (+67), 1.550 (+66),

1.484 (+86), 1.398 (+148), 1.250 (+74), 1.176 (83), 985 (+80),

905 (+63), 842 (+119), 723 (+87), 636 (+122), 514, 465, 382,

327, 261, 187, 169, 137, 119, 102, 56, 46, 32, 26

PV: 2.331 (+46)

ieri: 2.285 (+105)

l’altro ieri: 2.180 (+47)

e nei giorni precedenti: 2.133 (+97), 2.036 (+62), 1.974 (+97),

1.877 (+165), 1.712 (+27), 1.685 (+107), 1.578 (+134), 1.444

(+138), 1.306, (+112), 1.194 (+89), 1.105(+94), 1.011(+33), 978,

884, 801, 722, 622, 482, 468, 403, 324, 296, 243, 221, 180, 151

SO: 537 (+20)

ieri: 517 (+33)

l’altro ieri: 484 (+14)

e nei giorni precedenti: 470 (+24), 446 (+24), 422 (+34), 388

(+26), 362 (+37), 325 (+41), 284 (+31), 208 (+3), 205 (+26), 179

(+16), 163 (+8), 155 (+80), 75, 74, 46, 45, 45, 23, 23, 13, 7,

7, 6, 6, 4

VA: 1.085 (+83)

ieri: 1.002 (+65)

l’altro ieri: 937 (+44)

e nei giorni precedenti: 893 (27), 866 (+54), 812 (+44), 768

(+57), 711 (+209), 502 (+34), 468 (+18), 421 (+35), 386 (+27),

359 (+21), 338(+28), 310, +45), 265, 232, 202, 184, 158, 125,

98, 75, 50, 44, 32, 27, 23, 17

e 1.028 in corso di verifica

Al via la ricetta elettronica

“Se ho bisogno di una ricetta, chiamo il mio medico, lo prescrive e appena lo inserisce nel fascicolo sanitario elettronico arriva il messaggio sul cellulare con un codice. Sarà quello da mostrare al farmacista – spiega Gallera – Chi non ha ancora ricevuto il messaggio di avviso del servizio, può attivarlo sul sito del fascicolo sanitario elettronico (www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it)”.

I test anticorpali

“I test anticorpali tendono ad essere più utili quando la malattia ha una certa storia perché gli anticorpi arrivano dopo 2/3 settimane dall’ingresso nel soggetto del virus – spiega Carlo Federico Perno – Per fortuna cominciamo ad avere tanti dimessi e guariti ed è il tempo di cominciare a lavorare agli anticorpi. Questo sarà lo strumento essenziale che ci permetterà la ripartenza”.