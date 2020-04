Coronavirus, l’aggiornamento sui contagi: nel Comasco 83 nuovi positivi DIRETTA VIDEO

Alla 17.30 torna l’appuntamento con l’aggiornamento sul numero dei contagi in Regione Lombardia. A parlare questo pomeriggio, giovedì 23 aprile 2020, sarà l’assessore al Territorio e alla Protezione Civile Pietro Foroni.

Coronavirus, l’aggiornamento sui contagi in Lombardia

“Il dato positivo è il calo costante nelle terapie intensive – esordisce Pietro Foroni – Bene anche il numero dei ricoveri non in TI ma anche dei dimessi. Comunque non dobbiamo pensare che tutto sia già risolto, bisogna rispettare le norme oggi vigenti. La battaglia è ancora lunga”.

“Oggi abbiamo avviato l’ultima tranche di consegna delle mascherine, 3 milioni e mezzo, di cui 300mila solo per Milano città e il resto per le altre province. Tutte consegnate oggi alle Province che poi a loro volta le distribuiranno tra i Comuni. Penso la prossima settimana saranno loro a darle ai cittadini. I sindaci infatti sono coloro che meglio conoscono il loro territorio. Regione ha consegnato 13milioni di mascherine per i cittadini gratuitamente da inizio emergenza” ha aggiunto Foroni.

I dati

Tamponi effettuati

13 aprile 211092 + 5260

14 aprile 214870 + 3778

15 aprile 221698 + 6828

16 aprile 232674 + 10706

17 aprile 243513 + 10839

18 aprile 255331 + 11818

19 aprile 264155 + 8824

20 aprile 270486 + 6331

21 aprile 277197 +6711

22 aprile 290699 + 13502

23 aprile 302715 + 12016

Bollettino odierno

Ieri/oggi:

Contagi 69092/70165 + 1073

Ricoveri non TI 9692/9192 -500

Ricoveri TI 817/790 – 27

Decessi 12740/12940 + 200

I casi per provincia /ieri/oggi:

BG 10848/10946 + 98

BS 12178/12308 + 130

CO 2681/2764 + 83

CR 5706/5807 + 101

LC 2109/2132 + 23

LO 2787/2833 +46

MB 4253/4317 +64

MI 17000/17277 + 277 di cui 105 Mi città

MN 2977/3022 + 45

PV 3798/3874 +76

SO 1012/1056 +44

VA 2302/2340+ 38

In fase di verifica 1489

Articolo in aggiornamento