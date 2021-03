Coronavirus Lambrugo: l’iniziativa dell’Amministrazione comunale.

Al fine di sostenere con ogni mezzo la campagna vaccinale anti Covid sul territorio comunale, nelle giornate di ieri e di oggi, l’Amministrazione comunale ha distribuito a tutti gli ultrà sessantacinquenni una lettera informativa con indicazioni utili sulle ultime azioni intraprese dall’Amministrazione comunale.

La lettera a Fontana

Dopo aver partecipato alle Conferenze dei sindaci della Provincia di Como organizzate dall’Asst Lariana, in data 25 marzo 2021 è stata inviata una lettera al Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, firmata da 54 Comuni lombardi, Lambrugo compreso, per informare della massima disponibilità dei sindaci al piano vaccinale anti Covid attivando una rete di collaborazione sul territorio. Con l’occasione sono state fatte presenti tutte le criticità raccolte fino a questo momento ed è stata chiesta l’attivazione di strumenti che consentano di rispondere alle molteplici richieste di supporto che arrivano dai cittadini.

La risposta del presidente Fermi

In data 26 marzo 2021 è giunta la lettera da parte di Alessandro Fermi, Presidente del Consiglio di Regione Lombardia, che comunica l’apertura di una nuova casella di posta elettronica alla quale i sindaci possono segnalare eventuali disservizi relativi all’individuazione del luogo di vaccinazione indicato per i propri cittadini. Uno strumento utile, attivato in collaborazione con il Presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra e con l’Asst Lariana, per evitare che i cittadini siano indirizzati in centri vaccinali fuori dalla Provincia di Como o distanti oltre i 30 km rispetto al Comune di appartenenza.

La disponibilità dell’Amministrazione comunale