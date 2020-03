Coronavirus, l’appello della cooperativa sociale Arca88 Onlus

Coronavirus, richiesta di aiuto lanciata a Olgiate Comasco dalla cooperativa sociale Arca88 Onlus.

Coronavirus, chi può aiutare si faccia avanti

“Grazie ai tanti amici “vicini e lontani” che ci stanno accanto con generosità!”. Così inizia l’appello della cooperativa che, a Olgiate Comasco, gestisce la comunità alloggio Arcobaleno, servizio fondamentale per persone disabili. Prima di tutto il ringraziamento a chi già si è mobilitato. Poi la richiesta di ciò che serve prioritariamente. “Rilanciamo la nostra richiesta di aiuto per recuperare soprattutto mascherine chirurgiche Ffp2 o Ffp3, camici monouso, tute da lavoro in materiale plastificato”. E per dire grazie anticipatamente, la cooperativa ha abbinato all’appello un cuore artistico realizzato dai ragazzi della comunità.

Ecco come aiutare la comunità alloggio per disabili

Per aiutare a sostenere la comunità nello svolgimento in totale sicurezza del proprio compito, lo stare insieme degli operatori con gli utenti disabili, due sono i numeri da contattare, in caso di disponibilità alla donazione del materiale richiesto. Eccoli: 349-3166744 (Miriam) e 337-1129305 (Evelyn).