Coronavirus, l’appello di FederAnziani: “Restate a casa”

Coronavirus, FederAnziani sensibilizza i cittadini a restare a casa.

Coronavirus, l’appello in particolar modo alle persone anziane

In risposta al’emergenza coronavirus e per contenere il rischio di contagio, Senior Italia FederAnziani sta facendo la sua parte. Anche a Olgiate Comasco, con la presidente regionale Antonella Fumagalli, ex assessore, pronta a divulgare il messaggio del sodalizio rivolto alla terza età. “Non siamo solo numeri, siamo i vostri nonni e i vostri genitori, siamo quelli che vi aiutano ogni giorno, ma in questo momento siamo i più indifesi. Dobbiamo essere più forti del virus e lo possiamo fare soltanto in un modo: noi restiamo a casa, fatelo anche voi!”.

“Sensibilizzare è fondamentale”

L’appello è abbinato a un video: già visibile sui social network, realizzato da Senior Italia FederAnziani per dare voce proprio “agli anziani, i principali bersagli di questa emergenza, tanto vulnerabili oggi, eppure tanto combattivi e determinati. Un modo per ribadire il messaggio fondamentale di restare a casa perché ognuno si impegni a dare il proprio contributo nella lotta a questa emergenza. Gli anziani sono pronti: ognuno faccia la sua parte». Il video è visibile sulla pagina Facebook di Senior Italia FederAnziani e anche su YouTube.