Coronavirus, l’assessore canta e suona per esorcizzare la paura VIDEO

L’assessore veste i panni del cantautore, imbraccia la chitarra e scrive due canzoni sul coronavirus per invitare gli appianesi a non uscire di casa.

Coronavirus, canzoni e ironia

Bravura, arguzia e tanta, tantissima ironia. In tempi difficili come questi, il coronavirus lo si combatte con tutte le armi disponibili. L’assessore appianasse Pasquale Vergottini, 69 anni, ha così deciso di scrivere due testi mettendoli, poi, in musica. D’altra parte, con la sua esperienza in campo artistico, non poteva fare diversamente. Un buon modo per strappare un sorriso.

