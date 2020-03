Coronavirus, l’assessore Gallera a SkyTg24: “L’azione individuale è fondamentale, altrimenti saremo costretti al controllo militare”

Coronavirus, l’intervento dell’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.

Le parole durissime dell’assessore

E’ ancora convinto che le persone saranno in grado di fare la differenza e aiuteranno a sconfiggere il contagio. Ma l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera oggi ha usato parole dure in un intervento a SkyTg24: “Speriamo di non arrivare a un modello in cui la gente dovrà stare chiusa in casa con un controllo militare. Il tema dell’azione individuale è fondamentale e riguarda tutti. Se continuiamo con questo trend di crescita così vorticoso non ne usciremo in una o due settimane e non riusciremo più ad avere posti nelle terapie intensive per tutti. Ogni giorno parte una sfida per trovare nuovi posti, ma prima o poi finiscono. Oggi temo il fatto che le persone giovani riusciamo a salvarle perchè riescono a superare la crisi venendo intubate, ma se un domani non siamo più in grado di intubarle cosa succede? E’ da oggi che dobbiamo adottare questo atteggiamento individuale consapevole!”.