Coronavirus, l’assessore si veste da fata e porta sorrisi ai bambini

L’emergenza coronavirus la si affronta anche con il sorriso: l’assessore si traveste da Fatina Mascherina.

Coronavirus, iniziativa per i più piccoli

Rosanna Anghileri, assessore con delega alle Reti sociali e Istruzione, insieme al consigliere Francesco Signorello, è salita a bordo del furgone comunale e, nella giornata di mercoledì, ha regalato sorrisi in mezzo a centina di bolle di sapone. I due amministratori, accompagnati da un messaggio registrato, hanno percorso tutta la città per un momento colorato e divertente. “Ho pensato ai piccoli chiusi in casa e, così, ho voluto donare un po’ di gioia – racconta – Tanti i bambini che si sono affacciati alle finestre. Sicuramente ripeteremo l’iniziativa”.