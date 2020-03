Coronavirus, l’associazione genitori aiuta l’ospedale Valduce

Coronavirus, l’associazione genitori La Lanterna di Olgiate Comasco in campo per aiutare l’ospedale Valduce di Como.

Coronavirus, “La Lanterna ci mette il cuore”

Lo slogan è proprio questo: “La Lanterna ci mette il cuore”. L’appello lanciato dal nosocomio comasco, che in particolare ha necessità di mascherine con filtro Ffp3 e Ffp2, ma anche di altri dispositivi, viene raccolto dal sodalizio che aggrega circa 500 mamme e papà del territorio. “Nel nostro piccolo possiamo aiutare, cercando, donando e inoltrando il messaggio con la richiesta di aiuto – fa sapere l’associazione presieduta da Elisabetta Perelli – Purtroppo i nostri ospedali sono al collasso: per chi avesse il materiale richiesto, La Lanterna offre un posto dove appoggiare i sacchetti, che verranno ritirati e portati immediatamente in ospedale”.

L’appello per la donazione di materiale utile all’ospedale

Per chi potesse dare una mano, il numero da contattare per far presente la disponibilità è il 347-8795906. Anche così l’associazione olgiatese dimostra la propria capacità di mettersi al servizio, senza dimenticare la collaborazione garantita, sabato 21 marzo 2020, alla distribuzione delle mascherine agli over 65 anni, organizzata dal Comune di Olgiate Comasco.