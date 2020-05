Coronavirus, riapertura di parchi pubblici e cimitero a Olgiate Comasco

Coronavirus, il sindaco di Olgiate Comasco ha deciso la riapertura, a partire dal 4 maggio, dei parchi comunali e del cimitero.

Coronavirus, le nuove disposizioni

In concomitanza col nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, il primo cittadino olgiatese ha definito le prime misure per allentare le restrizioni, sempre e comunque sottolineando l’esigenza di rispettare il distanziamento sociale. “Abbiamo bisogno di messaggi che consentano un ritorno, seppur ancora con tante precauzioni alla normalità, ad una “nuova normalità” post virus – puntualizza il sindaco Simone Moretti –

Una ripresa graduale di aperture che dopo il centro di raccolta e il cimitero, adesso tocca anche i parchi (purtroppo non ancora le aree gioco per i nostri bimbi) per consentire di riabbracciare quella socialità a distanza di cui abbiamo bisogno. Passeggiare nel parco, andare in bicicletta o fare una corsa nel bosco anche da solo rappresentano delle piccole riconquiste. Non dobbiamo dimenticare il richiamo alla prudenza contenuto nelle parole del presidente del Consiglio visto che non è un “liberi tutti” e che di certo non si diverte e non acquista di sicuro consenso nel frenare.

Dovremo convivere con questo virus”. Lo stesso Moretti, nella fase iniziale dell’emergenza, aveva più volte ribadito l’importanza di usare buon senso e rispettare le regole, divulgando il messaggio anche tramite monitoraggio del territorio comunale insieme alla Protezione civile.

Visite possibili al cimitero

Sempre dal 4 maggio, l’ingresso al camposanto per le visite ai defunti è consentito nel rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate: evitare assembramenti, obbligo di distanziamento di almeno un metro tra le persone, obbligo dell’uso di mascherina e garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante. La riapertura del cimitero seguirà gli orari consueti: il lunedì mattina resterà chiuso.