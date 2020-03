Coronavirus, l’emergenza affrontata con gli occhi di una bambina – VIDEO

Coronavirus, come affrontare l’emergenza con semplicità ed efficacia: un disegno e una poesia per guardare con ottimismo al futuro attraverso gli occhi di una bimba.

Coronavirus: un disegno, una poesia e un video per sconfiggere la paura

L’idea è nata proprio da Sofia R. che all’età di 9 anni ha scelto di esprimere il suo punto di vista sull’emergenza in atto in Italia e in particolare in Lombardia. Scuole chiuse significa rinunciare alla normale quotidianità. Un tema delicato, rappresentato da un disegno e da una poesia incorniciati in un bellissimo video girato da papà Davide.

Ecco il link del canale YouTube Reportepercaso, dove papà Davide carica e divulga filmati significativi, per vedere il video al link https://youtu.be/8Rqsh-kbsoc

Le parole per reagire

“Voglio tornare a scuola a studiare e nella mia palestra a giocare”. Così, con tanta semplicità e voglia di reagire, la piccola Sofia colora pensieri e ottimismo: “Uniti ce la faremo, coronavirus ti sconfiggeremo”. Parole cariche di fiducia, un video per raccontare l’emergenza con gli occhi di una bimba.