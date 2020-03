Coronavirus, lunghe code ai valichi per i lavoratori frontalieri

Coronavirus, disagi per i lavoratori frontalieri: segnalate lunghe code questa mattina, mercoledì 11 marzo 2020. Situazione esattamente come ieri, 10 marzo 2020, se non peggiore.

Coronavirus, in coda per raggiungere i valichi

La situazione sin da prima delle 6 risulta complicata, con i controlli su chi varca il confine: lunghe code, più di un paio di chilometri tra Uggiate Trevano e la dogana di Bizzarone, frontalieri in fila anche al Gaggiolo e così pure al valico in Val Mulini.

Disagi, la testimonianza

Come racconta in diretta Matteo Molinari, olgiatese, da poco titolare della ditta Ti System in Canton Ticino, oggi c’è da armarsi di pazienza, mettendosi in fila per poter varcare il confine ed esercitare il proprio lavoro. E tra i frontalieri la preoccupazione, in attesa di sviluppi per i prossimi giorni, è quella che le dogane svizzere possano restare aperte solo per chi lavora nell’ambito della sanità.