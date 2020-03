Coronavirus, lutto a Villa Guardia per tre persone decedute.

Coronavirus: nove contagiati, tre decessi

Situazione drammatica, confermata dal sindaco Valerio Perroni. Nove persone risultate positive al Covid-19: tre di queste, purtroppo, sono decedute. L’Amministrazione comunale, in un comunicato del primo cittadino, veicolato a nome dell’intera comunità di Villa Guardia, esprime cordoglio e vicinanza alle famiglie colpite dalla scomparsa di propri cari “in circostanze sino a poco tempo fa imprevedibili e tuttora surreali”.

Quattro cittadini in via di guarigione

Da segnalare che una delle persone contagiate è stata dimessa, una risulta ricoverata in terapia intensiva e altre quattro sono in via di guarigione. “Continuiamo a fare la nostra parte per uscire al più presto da questa situazione”, le parole del sindaco.