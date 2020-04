Coronavirus, mascherine in consegna alle famiglie di Vertemate e Anzano

Coronavirus e mascherine sempre più introvabili, ma in alcuni Comuni ci si sta muovendo.

L’annuncio del sindaco di Vertemate

“Lo Store Max Factory ha fatto dono all’Amministrazione comunale di un consistente numero di mascherine da mettere a disposizione della popolazione, quale segno concreto di aiuto per la complessa emergenza sanitaria legata al Coronavirus”. Lo ha scritto il sindaco di Vertemate con Minoprio Maurizio Capitani.

Una buona notizia per tutti i vertematesi, dunque: “Nel corso della prossima settimana provvederemo a consegnarle casa per casa, con modalità in corso di definizione e che saranno successivamente comunicate. Ringraziando Max Factory a nome di tutta la nostra comunità, vi invito a utilizzare nel modo corretto questi presidi che sono fondamentali nella prevenzione del contagio”.

Mascherine nella cassetta della posta ad Anzano

Mascherine in arrivo anche ad Anzano del Parco. A consegnarle, a partire da questa mattina, sabato 4 aprile, una squadra di amministratori, maggioranza e minoranza, e tanti volontari.

Ad annunciarlo l’amministrazione comunale: “Le famiglie di Anzano del Parco riceveranno in dono al proprio domicilio 2 mascherine di cotone riutilizzabile con trattamenti Antimicrobico e Idrorepellente. I trattamenti permangono fino a 100 lavaggi. Si ringraziano Bennet Centro Commerciale Il Parco, Rive Enoteca di Como, Cooperativa Sociale Quid di Verona, Olmetex di Orsenigo e la grande generosità di alcuni nostri concittadini. Grazie a loro ogni famiglia riuscirà ad avere due mascherine in dotazione per affrontare questo periodo delicato”.