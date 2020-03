Coronavirus, mercato aperto a Olgiate Comasco: la Lega contesta

Coronavirus, in piena emergenza e con l’appello di restare a casa, a Olgiate Comasco stamattina, mercoledì 11 marzo 2020, il mercato settimanale si sta svolgendo regolarmente. E la cosa suscita le aspre critiche del consigliere di minoranza Igor Castelli.

Coronavirus, Protezione civile e Polizia locale con mascherine all’ingresso del mercato

Il mercato c’è. Aperto come ogni settimana nel piazzale a lato di via Milano. Ma ci sono anche le contestazioni del consigliere leghista Igor Castelli. In linea col leader del suo movimento politico, Matteo Salvini, propendendo per la chiusura di tutte le attività commerciali, con eccezione della vendita di generi alimentari e farmacie, Castelli sin da ieri suggeriva e auspicava lo stop al mercato. Invece, via libera. “Ho detto al sindaco di non autorizzare il mercato settimanale, come misura di precauzione – spiega Castelli – Purtroppo non sono stato ascoltato, anche se il il Governo ha precisato che i mercati rionali all’aperto devono restare chiusi, con l’eccezione dei generi alimentari”. Il via libera ai banchi dei commercianti ambulanti, invece, c’è stato, contestualmente alla regolamentazione dell’accesso della clientela. Mobilitata la Polizia locale e anche la Protezione civile, transennato l’ingresso da via Milano. Agenti e volontari sono sul posto muniti di mascherina.