Coronavirus: mercato aperto, ma solo per generi alimentari

Coronavirus, le nuove norme

Il mercato non si ferma. Come di consueto si terrà a Lurate Caccivio, nell’area adibita alle bancarelle, il giovedì mattina. Per tutta la durata del lockdown, però, sarà consentito vendere solo generi alimentari. Inoltre è obbligatorio indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza tra persone ed evitare ogni assembramento, anche in coda. E’ ammesso l’accesso di un componente familiare per volta. L’Amministrazione comunale terrà monitorato il comportamento e l’afflusso delle persone per garantire la sicurezza di tutti.