Coronavirus: morti due ospiti dell’Rsd di Cassina Rizzardi

Morti due ospiti dell’Rsd di Cassina Rizzardi a causa del coronavirus.

Coronavirus, ancora decessi

A darne notizia il sindaco Piergiorgio Bonino: “Nel primo pomeriggio di oggi mi è stato inviato l’aggiornamento dei soggetti positivi al Covid-19 o sottoposti a sorveglianza sanitaria. Due soggetti residenti presso la residenza sanitaria disabili sono risultati positivi al tampone e, purtroppo, oggi sono deceduti dopo un breve ricovero presso l’ospedale Sant’Anna di Como. Seguendo le direttive di Ats, al fine di tutelare la popolazione di Cassina Rizzardi, il Centro organizzativo comunale (Coc) è attivo per seguire l’insorgere di nuove emergenze sanitarie ed è in attesa delle prescrizioni specifiche per intervenire in eventuali servizi di assistenza. Sono continuamente aggiornato dai soggetti responsabili della struttura che hanno attivato la misura della quarantena obbligatoria.Siamo tutti in prima linea per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Non è più una raccomandazione:

RESTATE A CASA!!!”