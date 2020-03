Coronavirus, morto un anziano di Bulgarograsso

Questa mattina, martedì 10 marzo 2020, è morto un anziano di Bulgarograsso: era risultato positivo al tampone per il coronavirus.

Coronavirus, un morto a Bulgarograsso

L’uomo, 71 anni, si trovava nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Anna. E’ deceduto in mattinata. L’anziano è stato ricoverato in ospedale martedì 3 marzo 2020, presentava febbre alta ma nessun altro sintomo. Il primo tampone, effettuato lo stesso giorno, ha dato esito negativo. Sabato 7 marzo, invece, un secondo tampone, questa volta positivo. Ieri la notizia è stata data alla famiglia. Attualmente la moglie e uno dei due figli si trovano in quarantena nella loro abitazione. Il sindaco Fabio Chindamo si è subito messo in contatto con la famiglia portando la vicinanza dell’intero paese.

Il cordoglio del primo cittadino

Riportiamo il messaggio del sindaco: “Vi sto per dare una comunicazione che mai nessuno avrebbe voluto scrivere. Nella mattina di oggi è deceduto un cittadino residente a Bulgarograsso risultata positivo al coronavirus. La famiglia è stata subito messa in isolamento e sono state attivate tutte le procedure. Ho avuto modo di sentire telefonicamente la moglie esprimendo tutta la vicinanza del nostro paese per un evento così terribile. Momento reso ancora più atroce a causa dell’isolamento che non le ha consentito di stare vicino al marito in questi istanti così dolorosi. Dal palazzo comunale, il vicesindaco Veronica Clerici con l’assessore Maddalena Baitieri stanno seguendo la situazione in contatto con Ats Insubria e con la Prefettura di Como. Da sabato è attivo il numero 328 4840677 a disposizione dalle 8 alle 20 per chi avesse bisogno di generi di prima necessità e non dispone di una rete familiare o di vicini di casa di supporto. Per ogni necessità di chiarimento su come occorre comportarsi vi invito a contattarmi direttamente e di continuare a seguire le indicazioni fornite e che più volte stiamo ripetendo”.