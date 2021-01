Coronavirus nel Comasco 198 casi

Coronavirus in Lombardia: l’aggiornamento a venerdì 15 gennaio 2021 sull’andamento del contagio in Regione (QUI I DATI DI IERI).

Coronavirus in Lombardia: il bollettino odierno

i tamponi effettuati: 26.535 totale complessivo: 5.164.398

i nuovi casi positivi: 2.205 (di cui 97 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 427.181 (+1.083.), di cui 3.883 dimessi e 423.298 guariti

in terapia intensiva: 466 (-2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.601 (-13)

i decessi, totale complessivo: 26.094 (+68)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 518 di cui 186 a Milano città;

Bergamo: 86;

Brescia: 326;

Como: 198;

Cremona: 72;

Lecco: 63;

Lodi: 69;

Mantova: 196;

Monza e Brianza: 137;

Pavia: 174;

Sondrio: 53;

Varese: 270.