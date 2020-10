Coronavirus nel Comasco +34 contagi, 983 in Lombardia

Coronavirus in Lombardia: l’aggiornamento a venerdì 9 ottobre 2020 sull’andamento dei contagi in Regione (QUI I DATI DI IERI).

Coronavirus in Lombardia: il bollettino

I tamponi effettuati: 25.623, totale complessivo: 2.280.488

i nuovi casi positivi: 983 (di cui 77 ‘debolmente positivi’ e 11 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 82.744 (+260), di cui 1.442 dimessi e 81.302 guariti

in terapia intensiva: 44 (+3)

i ricoverati non in terapia intensiva: 371 (+10)

i decessi, totale complessivo: 16.980 (+1)

I nuovi casi per provincia

Milano: 501, di cui 258 a Milano città;

Bergamo: 49;

Brescia: 45;

Como: 34

Cremona: 7;

Lecco: 10;

Lodi: 8;

Mantova: 23;

Monza e Brianza: 108;

Pavia: 32;

Sondrio: 6;

Varese: 107