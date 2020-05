Coronavirus nel Comasco la situazione: risvolti drammatici sulla Rsa San Giulio e la casa alloggio Simpaty a Figliaro

Dopo giorni decisamente al ribasso per quanto riguarda i contagi, ieri Como è tornato a segnare un +42. Seguiamo insieme l’evoluzione di oggi, 13 maggio 2020.

Coronavirus nel Comasco la situazione

Nelle città. A Cantù sono 235 i contagiati dall’inizio dell’emergenza di cui 40 decessi e 13 guariti. A Mariano Comense sono 104 i contagiati di cui 50 ancora positivi, 18 deceduti e 36 guariti. A Erba il dato vede 196 positivi, 13 cittadini in quarantena, 42 deceduti e 24 persone guarite. A Olgiate Comasco si segnalano 36 contagi, 11 guariti e 3 decessi.

A Tavernerio non si segnala nessun nuovo caso di positività, c’è invece un’altra guarigione sul territorio. Aggiornamenti drammatici sulla Rsa San Giulio, presente a Figliaro, e la casa alloggio dipendente da Simpaty, a lato della Rsa. Attualmente sono 67 gli ospiti positivi, di cui 48 asintomatici e 17 deceduti. Il sindaco, Luigi Abati, spiega: “Tra questi ultimi ospiti alcuni sono concittadini, tra cui due dei deceduti, altri provengono da altri Comuni in quanto, molti di essi, mantengono la residenza in altri Comuni. I loro familiari sono stati avvisati e aggiornati dalla Rsa, la quale il 22 aprile è stata oggetto di ispezione da parte dell’Ats che non ha riscontrato problemi. Nella Rsa il 22 aprile tutti gli ospiti sono stati sottoposti a tampone, tampone che sarà ripetuto a breve”.