Coronavirus nel Comasco la situazione: altro decesso a Porlezza

Ieri, mercoledì 13 maggio 2020, i numeri del contagio nel Comasco sono tornati a diminuire (QUI I DETTAGLI). Seguiamo insieme l’evoluzione di oggi.

Coronavirus nel Comasco la situazione

Nelle città. A Como ci sono stati 193 cittadini contagiati, sono guariti in 76, deceduti 63 mentre ci sono in sorveglianza attiva 34 persone. A Cantù sono 235 i contagiati dall’inizio dell’emergenza di cui 40 decessi e 13 guariti. A Mariano Comense sono 105 i contagiati di cui 51 ancora positivi, 18 deceduti e 36 guariti. A Erba il dato vede 196 positivi, 13 cittadini in quarantena, 42 deceduti e 25 persone guarite e finalmente zero persone in quarantena. A Olgiate Comasco si segnalano 36 contagi, 11 guariti e 3 decessi.

A Tavernerio si segnala un nuovo casi di persona positiva. Ci sono però anche cinque nuovi guariti. Il bilancio complessivo è di 7 persone ancora positive, 2 deceduti e 19 guariti. Ulteriori 27 casi positivi ospitati in una struttura sanitaria. In totale, accertati 55 casi. A Faloppio 7 contagi e un decesso. Passiamo poi in Alta Valle Intelvi dove viene comunicata un’altra positività, salgono a 26 le persone guarite. In totale il bilancio parla di 48 contagiati. Sei casi in più a Porlezza. Il Comune fa sapere: “Le persone sarebbero in buone condizioni e sono attualmente in struttura sanitaria. Anche questi nuovi casi sono riferibili ad una procedura di screening in ambito ristretto e quindi è necessario che il dato riferito sia considerato in questo contesto specifico”. Aumentano anche i decessi, un’altra persona è infatti deceduta e il bilancio sale a sette. I casi complessivi di contagio risultano 75, ad oggi 62 attivi.

Notizia in aggiornamento