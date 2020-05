Coronavirus nel Comasco la situazione: due guariti in più tra Tavernerio e Gravedona

Numeri in calo in Lombardia e nel Comasco. Ieri, secondo i dati di Regione Lombardia, in Provincia i contagi sono stati soltanto 8 in più rispetto a domenica (QUI I DETTAGLI). Ecco gli aggiornamenti di oggi, 12 maggio 2020, in base alle note inviate da Ats ai Comuni.

Coronavirus nel Comasco la situazione

Nelle città.A Cantù sono 235 i contagiati dall’inizio dell’emergenza di cui 40 decessi e 13 guariti. A Mariano Comense sono 104 i contagiati di cui 50 ancora positivi, 18 deceduti e 36 guariti. A Erba il dato comunicato tramite il sito internet dell’Amministrazione comunale (aggiornato all’8 maggio) vede 196 positivi, 13 cittadini in quarantena, 42 deceduti e 24 persone guarite. A Olgiate Comasco si segnalano 36 contagi, 11 guariti e 3 decessi.

A Tavernerio nessun nuovo caso di positività, c’è invece un’altra guarigione. In totale 12 casi, 2 persone decedute e 13 guarite. Ulteriori 27 casi positivi ospitati in una struttura sanitaria, per un totale di 54 casi. Nel Comune di Gravedona ed Uniti un positivo in più, si passa da 43 a 44. Si segnala anche una guarigione, i guariti salgono così a 17.

Notizia in aggiornamento