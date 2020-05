Coronavirus nel Comasco la situazione: i decessi a Erba sono 37, un caso in più a Canzo

Sono giorni di numeri incoraggianti per quanto riguarda la situazione dei contagi nel Comasco. Ieri, domenica 3 maggio 2020, secondo i dati forniti da Regione Lombardia i casi giornalieri sono nuovamente diminuiti, arrivando a +20 (sabato +22, venerdì +27).

Di seguito aggiorniamo sulla situazione odierna attraverso le note dei Comuni.

Coronavirus nel Comasco la situazione

A Cantù sono 235 i contagiati dall’inizio dell’emergenza di cui 40 decessi e 13 guariti. A Mariano Comense sono 103 i contagiati di cui 49 ancora positivi, 17 deceduti e 37 guariti. Erba, in data 2 maggio, segnala 198 persone attualmente positive. Ci sono poi stati 37 deceduti e 23 guariti. A Olgiate Comasco sono 28 le positività di cui 2 decessi e 3 guariti.

Un contagio in più a Canzo, dove si arriva a quota 67.

Nel Lecchese

A Bosisio Parini si registra un incremento delle positività con quattro cittadini in più che sono stati contagiati. “Sono dipendenti e degenti delle strutture sanitarie per anziani. Gli operatori che ho contattato presentano sintomi lievissimi e stanno bene”. Si segnala anche una guarigione in più. Sono quindi 2 persone positive al virus, ricoverate in ospedale, 9 positive ma in isolamento domiciliare, 8 guariti e un deceduto. CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUI CASI NEL LECCHESE