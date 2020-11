Coronavirus nel Comasco: secondo decesso a Mariano

Come procede il contagio da coronavirus nel Comasco? Ecco gli aggiornamenti che forniscono i Comuni della Provincia.

Coronavirus nel Comasco: la situazione

Nelle città. A Erba al momento risultano 109 positivi e 53 persone in quaranatena. A Mariano Comense 261 positivi e 100 persone in quarantena. Rispetto a ieri si segnala anche il secondo morto di questa seconda ondata. Per quanto riguarda Cantù invece 275 positivi, 289 in sorveglianza attiva.

A Tavernerio segnaliamo che sul territorio comunale sono presenti 25 casi di persone positive al Covid-19 di cui una in struttura sanitaria.

Risultano inoltre 40 persone poste in isolamento fiduciario da Ats in quanto contatti diretti di persone positive. Ad Asso invece risultano 32 positivi e 13 persone in quarantena. Ad Albese con Cassano invece 24 persone contagiate e altre 26 in isolamento al proprio domicilio. Passiamo poi a Lurago d’Erba con 30 casi positivi. A Ponte Lambro 35 persone contagiate attualmente, mentre a Canzo 36 positivi in paese, 7 nella Rsa “Don Pozzoli”. A Guanzate segnalati otto casi, 4 persone invece in isolamento fiduciario.

A Brenna 11 residenti positivi che si trovano presso le rispettive abitazioni.”Nessuno ha avuto necessità del ricovero in ospedale”, ha specificato il sindaco, Paolo Vismara.

Passiamo poi a Guanzate dove sono stati accertati 55 casi positivi, con l’età media di chi risulta positivo che è di 36 anni.

(Notizia in aggiornamento)