Coronavirus nel Comasco: tre nuovi positivi, sono 44 in Regione. Ieri Como era a zero contagi.

Nelle ultime 24 ore sono stati 5696 i tamponi effettuati che hanno portato ai 44 nuovi positivi in Regione Lombardia. Un solo decesso in tutto il territorio lombardo. Lecco e Pavia a zero nuovi contagi.