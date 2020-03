Coronavirus: nessun alimento lo può contrastare, ma possiamo sostenere il sistema immunitario VIDEO

“Non esiste nessun integratore in grado di contrastare l’azione del Coronavirus. Ma ci sono modi per aiutare e sostenere in nostro sistema immunitario”. Parola del dottor Marco Missaglia, medico di Mandello (Lecco), specialista in scienze dell’alimentazione E docente della Scuola Nazionale di Medicina di Prevenzione e degli Stili di Vita. A riportarlo è Primalecco.it.

Coronavirus: ecco come stimolare il nostro sistema immunitario

Vitamine e antiossidanti sono in grado di potenziare il nostro sistema difensivo. Quindi sì “a frutta secca, ricca di omega tre, acidi grassi buoni, di potassio, di magnesio e soprattutto di zinco, che è un cofattore delle riposte immunologiche”. Bene anche ai frutti stagionali “che sono un vero e proprio superfood ad azione anti ossidante, al succo di barbabietola, ai mirtilli, ai ribes, ai peperoni e ai pomodori”. Consigliati anche alimenti a basso indice glicemico e quelli integrali.

Sfatate false dicerie

Il dottor Missaglia sfata anche false dicerie sugli alimenti. “Non è vero che l’alcol e il vino rosso possono esercitare un effetto di stimolo sul sistema immunitario”.

Le regole d’oro

Alimentazione sana, stile di vita equilibrato e cinque porzioni di frutta e verdura al giorno: queste le “armi” che abbiamo a disposizione per sostenere le nostre difese.