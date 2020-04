Coronavirus, numero unico a Olgiate Comasco per la spesa a domicilio consegnata dai volontari

Coronavirus, a Olgiate Comasco il periodo di emergenza vede in campo decine di volontari coordinati dal Comune. E un servizio in particolare lo garantisce la Protezione civile.

Coronavirus, volontariato per consegnare la spesa a domicilio

Il Comune olgiatese, in collaborazione con la Protezione civile, ha organizzato un servizio gratuito di consegna a domicilio della spesa e di beni di prima necessità. Fondamentale precisazione: il servizio è destinato alle persone residenti a Olgiate Comasco che non possono avere aiuto da familiari o da conoscenti. Per usufruire del servizio, dalla giornata di oggi, lunedì 6 aprile 2020, è necessario telefonare al numero 349-3945227, il lunedì e il giovedì

dalle 9 alle 12. La consegna avverrà nelle giornate successive alla prenotazione, il martedì e il venerdì.

Le precauzioni da parte della Protezione civile

Il personale volontario della Protezione civile, a fini precauzionali, non potrà entrare nell’abitazione di chi usufruirà del servizio e con gli stessi dovrà mantenere un metro di distanza al momento della consegna. Inoltre, veicolando l’iniziativa, con un apposito volantino il Comune ricorda l’importanza di restare a casa.