Coronavirus, nuove regole per accedere al mercato: stop alla misurazione della febbre

Coronavirus, nuove regole per accedere al mercato settimanale del mercoledì a Olgiate Comasco, in vigore questa settimana e la prossima.

Coronavirus, ecco l’ordinanza per il mercato

Definita la nuova ordinanza per l’accesso e il funzionamento del mercato, valida per le prossime due settimane, alla luce della nuova ordinanza regionale. Tra le novità, non sussiste più l’obbligo di rilevazione della temperatura corporea (nelle scorse settimane lunghe code all’ingresso del mercato) per venditori ambulanti e clienti. E’ previsto il riposizionamento dei banchi ambulanti prospicienti all’edificio residenziale, fermo restando la profondità dei banchi a 4 metri per avere corsie più larghe. Inoltre, eliminazione della parte riguardante i tendoni laterali e l’obbligo di due venditori al massimo per ciascun banco, fermo restando il metro di spazio. ma solo consigliato e in capo ai venditori. Inversione dell’onere del contingentamento: non sussiste più un numero prefissato, bensì la facoltà per il covid manager Ezio Villa, comandante della Polizia locale, di regolarizzare gli accessi in caso di assembramenti e distanze non rispettate.

La viabilità in via Milano resta a doppio senso di marcia

Per la mattinata di mercoledì 3 e quella del 10 giugno è stabilito il mantenimento del senso unico di marcia all’interno del mercato (quindi con ingresso da via Maestri Comacini) e del doppio senso di marcia per la viabilità sulla via Milano.