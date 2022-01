Coronavirus: odissea tamponi e carenza di medici, 105 sindaci in pressing su Ats Insubria

Coronavirus e odissea tamponi: 105 sindaci firmano un duro testo inoltrato ad Ats Insubria.

Annunciata nei giorni scorsi, venerdì, dopo una call tra sindaci della zona dell'Olgiatese, una lettera dettagliata, sottolineando spirito collaborativo ma anche senza sconti nei confronti di Ats Insubria. La missiva mette nero su bianco preoccupazioni e insoddisfazione di ben 105 primi cittadini. La volontà di non restare con le mani in mano, originata dal confronto tra sindaci dell'Olgiatese, si è estesa a un vasto gruppo di amministratori comunali, non solo della provincia comasca ma anche di quella di Varese. "La nostra Regione, come tutto il Paese, si trova ormai da alcune settimane nel pieno della quarta ondata - scrivono i sindaci firmatari - e ciascuno dei nostri Comuni sta registrando un numero sempre più alto di positivi, con incrementi medi giornalieri del 10-15%, toccando picchi mai raggiunti nel corso dei mesi precedenti. In questo contesto, in uno spirito sempre collaborativo e costruttivo, siamo a sottoporvi una serie di criticità che stiamo riscontrando direttamente e tramite segnalazioni pervenute dai cittadini".

L'elenco delle criticità puntualizzate dai Comuni

"Il sistema di tracciamento, in capo alla nostra Ats evidenzia fortissime criticità, a causa della evidente mancanza di personale dedicato e formato, oggi inadeguato a sopportare l’aumentato carico di lavoro direttamente proporzionale all’esplosione dei nuovi positivi; in ragione di ciò si deve quanto prima provvedere a incrementare il personale dedicato e formato che si occupa del tracciamento dei contatti.

Il numero verde non è in grado di sostenere il carico di lavoro attuale e sempre più cittadini lamentano o l’impossibilità di avere una risposta o di ricevere solo risposte approssimative. I cittadini hanno la stringente necessità di interfacciarsi direttamente con Ats e ad oggi ciò non avviene, scaricando spesso ogni problema sulle spalle dei medici di medicina generale, a loro volta sovraccarichi di lavoro e innescando così un cortocircuito che va a colpire unicamente il paziente.

Molte persone fino a pochissimi giorni fa non riuscivano a uscire dalla quarantena per mancanza di programmazione del tampone (con evidenti ripercussioni sulla vita familiare e lavorativa), assolutamente necessario dall’inizio dell’anno poiché l’assenza dal luogo di lavoro, oltre i giorni di quarantena, non è più coperta dalla malattia. Oltre a ciò, si evidenziano criticità nell’emissione del “green pass”, il cui ritardo può provocare ulteriori problemi per il rientro in ambito sociale e lavorativo. Le Asst non sono responsabili di tale problema, come invece riferito a mezzo stampa".

Altro nodo da sciogliere: carenza di medici di Medicina generale

I sindaci esternano l'altro nodo da sciogliere: "Mancano medici, questo è e sarà un problema sempre più impattante per il territorio e per i cittadini; il medico di Medicina generale è una figura fondamentale e punto di riferimento per il cittadino per l’accesso alle cure del Sistema Sanitario Nazionale e lo è ancora di più in questo periodo storico per garantire un supporto al cittadino e i pochi rimasti sono in difficoltà poiché devono sobbarcarsi compiti (e responsabilità) crescenti. Non c’è un adeguato ricambio generazionale e con i pensionamenti dei medici di medicina generale previsti per i prossimi anni la situazione tenderà ad aggravarsi. Mancano giovani medici che abbiano voglia di affrontare una professione che vede aumentare di giorno in giorno compiti burocratici e oneri, oltre al problema legato all’organizzazione dei concorsi per accedere alla scuola di formazione e alla professione. Questo tema, se non affrontato, genererà un problema sociale potenzialmente devastante e non consentirà lo sviluppo delle case della comunità. In questo contesto è fondamentale che sia aumentato il numero di borse disponibili per la formazione dei futuri medici di Medicina generale".

Unità speciale di continuità assistenziale provinciale (Usca)

"Mancano medici nei presìdi Usca territoriali, dopo la forte riduzione di

personale (e la chiusura della maggior parte delle sedi) attuata negli scorsi mesi che ha portato a un conseguente peggioramento del servizio di assistenza e gestione territoriale dei pazienti positivi, con conseguenti enormi ritardi nella gestione delle richieste e pericolo per la salute dei pazienti. Tali carenze - insistono i sindaci firmatari - stanno provocando un secondo problema che riguarda il sovraccarico dei Pronto soccorso a cui si rivolgono i pazienti positivi che non trovano adeguate risposte sul territorio.

Su tutti questi temi chiediamo ad Ats di aprire celermente un tavolo di confronto e lavoro con i Comuni e le Province di Como e Varese, affinché si possa addivenire quanto prima a una soluzione di cui in prima persona siano i cittadini a beneficiare".

La stoccata ad Ats

Infine, la lettera scritta condivisa da 105 primi cittadini mette in evidenza una stoccata ad Ats: "Ci preme evidenziare, alla luce delle dichiarazioni apparse sulla stampa, il ruolo che i Comuni hanno svolto e stanno svolgendo da due anni a questa parte, quale prima interfaccia per la raccolta di ogni problema da parte dei cittadini, assumendosi compiti non propri e adempiendo a un fondamentale ruolo di collante sociale grazie alla preziosa collaborazione dei medici del territorio con cui è stato possibile organizzare e allestire diversi hub vaccinali e provvedere alla vaccinazione domiciliare di numerosi pazienti. Deriva da ciò che sia inaccettabile l’invito a puntare il dito contro i Comuni per le code che si formano fuori dalle farmacie. La tenuta sociale del nostro territorio parte da un concetto di corresponsabilità, quanto mai fondamentale nell’attuale clima di difficoltà e incertezza".

L'elenco dei Comuni sottoscrittori