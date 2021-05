Coronavirus, oggi tre positivi in provincia di Como e sette decessi in Regione

Coronavirus, solo tre positivi in provincia di Como e un miglioramento generale della situazione. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-10) e nei reparti (-7). A fronte di 13.519 tamponi effettuati, sono 249 i nuovi positivi (1,8%). I guariti/dimessi sono 223.

Coronavirus, i dati di lunedì 24 maggio

I dati di oggi:

I tamponi effettuati: 13.519 (di cui 10.587 molecolari e 2.932 antigenici) totale complessivo: 10.428.882

I nuovi casi positivi: 249 (di cui 24 ‘debolmente positivi’)

I guariti/dimessi totale complessivo: 762.218 (+223), di cui 3.344 dimessi e 758.874 guariti

In terapia intensiva: 284 (-10)

I ricoverati non in terapia intensiva: 1.473 (-7)

I decessi, totale complessivo: 33.478 (+7)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 97 di cui 50 a Milano città;

Bergamo: 35;

Brescia: 24;

Como: 3;

Cremona: 13;

Lecco: 4;

Lodi: 2;

Mantova: 0;

Monza e Brianza: 36;

Pavia: 6;

Sondrio: 14;

Varese: 5