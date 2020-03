Coronavirus, Olgiate al fianco delle famiglie: il Comune annulla i costi dei servizi scolastici

La situazione è nota: dallo scorso 24 febbraio gli studenti di ogni ordine e grado (dall’asilo nido all’università) sono costretti a rimanere a casa per via della chiusura delle scuole e degli atenei per il contenimento del Coronavirus. Così il Comune di Olgiate Comasco ha deciso di andare in contro alle famiglie in questa difficile situazione emergenziale.

Coronavirus, Olgiate al fianco delle famiglie

Ad annunciarlo è il sindaco olgiatese Simone Moretti che, di concerto con la sua giunta, ha deciso di ridurre del 100% il costo delle tariffe dei servizi scolastici integrativi in questo periodo di emergenza. Per il lasso di tempo che va dal 24 febbraio al ritorno a scuola di bambini e ragazzi il Comune ha azzerato le tariffe di asilo nido, mensa scuola dell’infanzia, attività scolastiche integrative (prescuola e doposcuola) e scuolabus.

Il Comune ricorda invece che i buoni mensa della scuola primaria già acquistati dalle famiglie potranno essere utilizzati nei periodi successivi o eventualmente rimborsati alle famiglie a fine anno scolastico.

Ulteriori informazioni al sito istituzionale: www.comune.olgiate-comasco.co.it/dettagli.aspx