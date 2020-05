Coronavirus, posticipato il versamento della Tari

A causa dell’emergenza coronavirus posticipato il pagamento della Tari.

Coronavirus, agevolazione per le famiglie

La Giunta comunale ha rinviato la scadenza del pagamento della prima rata Tari 2020 dal 31 maggio al 31 luglio. Una scelta per andare incontro alle famiglie in questo momento di crisi dovuta alla pandemia da Covid-19. Il primo versamento, pari al 30% dell’importo complessivo, andrà pagata, come si diceva, entro il 31 luglio. La seconda rata (30%), invece, ha scadenza il 30 settembre. La terza tranche (40%), andrà versata entro l’1 dicembre.