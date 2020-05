Coronavirus: primo decesso a Carimate

Coronavirus, una brutta notizia da Carimate.

Il primo decesso

Il sindaco di Carimate Roberto Allevi ha comunicato questa mattina che “delle sette persone contagiate, una di esse è purtroppo deceduta”. Si tratta della prima persona che perde la vita per il Covid – 19 a Carimate.

Gli avvisi del sindaco

Nel dare la triste notizia, il primo cittadino “striglia” i carimatesi, ricordando che è stata riaperta la pista ciclabile dal 4 maggio, ma si “manifesta un eccessivo affollamento e molti non usano la mascherina”. E’ stato riaperto anche il cimitero, dove i cittadini si stanno comportando correttamente. Per il centro raccolto rifiuti non è più necessaria la prenotazione. E’ stato riaperto anche il mercato alimentare, mentre i parchi rimangono chiusi