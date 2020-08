Coronavirus, “Pronti a sostenere l’economia locale” VIDEO

Coronavirus, “Pronti a sostenere l’economia locale affidando a ditte e professionisti del territorio opere e progetti”. Il sindaco di Lurate Caccivio Anna Gargano nel suo, ormai consueto, videomessaggio alla cittadinanza ha fatto il punto della situazione circa l’emergenza economica e sanitaria. Il primo cittadino si è soffermato, soprattutto, sull’intenzione di aiutare le attività produttive.

Coronavirus, il videomessaggio del sindaco

Buoni spesa, anziani, progetti futuri e l’immancabile augurio di buone vacanze. Gargano, prima di concedersi un breve periodo di relax, ha voluto soffermarsi sullo scenario attuale, rimarcando quanto fatto e quanto l’Amministrazione intende ancora fare. Dall’inizio della pandemia il Comune ha stanziato 70.790 euro in aiuti per la spesa (57.790 arrivati dallo Stato e 5.700 da donazioni di privati, cui bisogna però aggiungere anche 101.000 euro da imprese che devono ancora essere utilizzati). A questi vanno sommati gli sconti sulla Tari dal 25% al 50% per quelle attività rimaste chiuse durante il lockdown. Il primo cittadino ha sottolineato poi l’intenzione di affidare lavori e incarichi a ditte del paese. Non manca un passaggio sul mondo della scuola: collaborazione massima con l’istituto comprensivo per una ripresa in sicurezza.