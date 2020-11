Coronavirus: punto tamponi anche ad Appiano Gentile

Coronavirus: un punto tamponi ad Appiano Gentile, nel parcheggio davanti alla Stazione dei Carabinieri.

Coronavirus, un nuovo punto di controllo

A darne conferma è il presidente della cooperativa “Medici Insubria”, Gianni Clerici. Proprio in questi giorni il serrato dialogo con Ats ha dato i suoi frutti e, anche in città, verrà allestito un punto per tamponare chi presenta sintomi o è entrato in contatto stretto con una persona contagiata dal coronavirus. “Come cooperativa abbiamo dato la nostra disponibilità – spiega Clerici – Saranno i medici di base a effettuare i tamponi: verrà allestito una sorta di gazebo nel piazzale antistante la Stazione dei Carabinieri e si arriverà in auto. Opereranno, a turno, un medico e un amministrativo”.