Coronavirus, quarantena preventiva per il sindaco di Bulgarograsso

Coronavirus: quarantena preventiva per Fabio Chindamo, sindaco di Bulgarograsso.

Quarantena per rischio coronavirus

Di seguito il messaggio del sindaco Fabio Chindamo, postato poche ore fa. Sentito telefonicamente in serata, ha ribadito di stare bene e che non presenta alcun sintomo.

”Vi comunico che sono stato contattato pochi minuti fa da ATS INSUBRIA per informarmi di essere venuto a contatto con una persona positiva di COVID – 19.

Secondo le nuove disposizioni in atto, sono tenuto all’isolamento, sebbene mi riferiscano che possa permettermi di circolare con la mascherina per il ruolo che rivesto.

Non sarò fisicamente presente fra voi perché in isolamento ma sarò attivo dal mio domicilio, on line e telefonicamente per gestire le situazioni che richiedano supporto istituzionale. Insieme al Vicesindaco e a tutta l’Amministrazione con la collaborazione degli Uffici Comunali continueremo a portare avanti le attività ordinarie del Comune, gestendole al meglio e in altre forme.

Le numerose persone che sono entrate in contatto con me in questi giorni non devono fare nulla di particolare ed io non ho alcun sintomo e sto bene.

Tengo a precisare che il caso di persona positiva non è di Bulgarograsso.

Ci vediamo presto,

Forza Bulgaro!

Il Sindaco

Fabio Chindamo”