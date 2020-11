Coronavirus, quarto decesso ad Appiano Gentile dall’inizio della seconda ondata

Coronavirus, quarto decesso dall’inizio della seconda ondata. E salgono anche i positivi che, ora, raggiungono quota 128.

A darne notizia, in una nota, è la stessa Amministrazione comunale: “Carissimi concittadini, con l’aggiornamento di ieri sera è stato confermato il quarto decesso con Covid in Appiano Gentile dall’inizio di questa seconda ondata. L’Amministrazione vomunale vuole essere come sempre vicina a chi piange per un lutto o a coloro che in questo momento soffrono per la propria salute o per quella dei propri cari. A oggi i casi positivi in Appiano Gentile segnalati da Atsd sono 128 (+45 rispetto a una settimana fa) mentre le persone guarite salgono a 83 (+15).

Si coglie l’occasione per ricordare che, tutti coloro che dovessero mostrare sintomatologie riconducibili al Covid-19 (febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite, ecc) hanno l’obbligo morale e legale di non uscire dalla propria abitazione e di contattare il proprio medico curante”.