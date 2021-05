Coronavirus, riaperto il bando per la solidarietà alimentare

Coronavirus, aperto il nuovo bando per accedere al Fondo di solidarietà alimentare: è possibile presentare domanda fino al 15 maggio.

Coronavirus, come ottenere i contributi

I soggetti ancora in difficoltà a seguito della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19, possono presentare richiesta per beneficiare di buoni per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità.

Finalità

La misura di solidarietà alimentare è destinata ad aiutare i nuclei familiari ancora esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19.

Chi può fare richiesta

Potranno fare richiesta i cittadini colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19, ovvero coloro che abbiano perso o drasticamente ridotto le proprie occasioni di lavoro a partire dal primo marzo 2020, in possesso di attestazione Isee 2021 o Isee corrente pari o inferiore a 11.000. I buoni spesa alimentari saranno erogati dopo il 15 maggio.

Requisiti

Essere residenti nel comune di Bulgarograsso.

Viene data priorità a coloro che non sono già assegnatari di sostegno pubblico (reddito di cittadinanza attivo, cassa integrazione, pensioni sociali, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, Naspi, Cig).

Entità dei buoni spesa

I buoni a saranno erogati nel modo seguente:

Nucleo famigliare con un componente

100 euro

Nucleo famigliare con due componenti

200 euro

Nucleo famigliare fino a tre o più componenti

300 euro

Modalità di presentazione della domanda

Gli interessati potranno presentare domanda al Comune di Bulgarograsso a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito www.comune.bulgarograsso.co.it. La domanda dovrà essere presentata entro il 15 maggio utilizzando l’apposito modello predisposto dall’ufficio che dovrà pervenire a mezzo email al seguente indirizzo: servizisociali@comune.bulgarograsso.co.it

Le domande dovranno essere inviate solo in formato Pdf, non verranno accolte foto poco leggibili e domande incomplete.

Modalità di erogazione dei buoni spesa

L’attribuzione dei buoni spesa alimentare sarà determinata dall’Ufficio Servizi Sociali che effettuerà l’istruttoria della domanda verificando i requisiti di cui sopra.

All’interessato verrà fornita via e mail o per telefono la comunicazione inerente all’accoglimento della domanda oppure in caso di rifiuto verrà specificata la motivazione della mancata attribuzione del beneficio.

Controlli

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l’Amministrazione segnalerà d’ufficio il fatto all’autorità giudiziaria per le iniziative di competenza e di rilievo penale e procederà alla revoca dei benefici concessi e al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.