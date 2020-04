Coronavirus, riaperto il centro raccolta differenziata ma solo per conferire il verde

Coronavirus, il Comune di Olgiate Comasco ha deciso di riaprire il centro raccolta differenziata ai Fossi di Rongio: servizio attivo su prenotazione e solo per conferire il verde.

Coronavirus, la decisione del Comune

La riapertura scatterà giovedì 16 aprile, secondo i consueti orari per lo smaltimento del verde. Servizio attivo solo per le utenze domestiche. L’accesso sarà in base a prenotazione, da effettuarsi al numero 800 034 469 della ditta Turcato, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11,30. L’operatore, previo appuntamento, comunicherà il giorno e

l’orario di accesso al centro. Ogni famiglia potrà effettuare una prenotazione alla settimana e avrà a disposizione 10 minuti per il conferimento. Per ogni auto sarà permesso l’accesso a una sola persona, che dovrà indossare la mascherina e i guanti come da prescrizione per le norme di sicurezza.

Controlli al centro di raccolta differenziata

Come puntualizza il Comune nell’apposito avviso all’utenza, presso la piattaforma ecologica ai Fossi di Rongio verranno svolti controlli. Inoltre, sarà vietato conferire altri rifiuti al di fuori del verde, così da evitare assembramenti di cittadini sul posto.