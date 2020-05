Coronavirus, riapertura del mercato a Olgiate: ottimo afflusso e rispetto delle regole – FOTO e VIDEO

Coronavirus, segnali di ripartenza a Olgiate Comasco: riaperto il mercato settimanale con 18 banchi presenti, solo di tipologia alimentare, sui 77 posti disponibili.

Coronavirus, le regole da rispettare per accedere al mercato

Transenne, percorso obbligato, rilevazione della temperatura corporea e ingresso contingentato. Polizia locale e Protezione civile stanno regolando gli accessi al piazzale del mercato. Il momento di maggiore afflusso è stato tra le 10.30 e le 11, con alcuni minuti di coda per le persone in attesa di fare ingresso. “Abbiamo previsto un massimo di 30 clienti presenti contemporaneamente sul piazzale – spiega Ezio Villa, comandante della Polizia locale olgiatese – Le regole vengono rispettate e tra i banchi c’è molto spazio”. Sul posto anche il sindaco Simone Moretti e l’assessore Flavio Boninsegna, che si sono confrontati con i referenti degli ambulanti, anche in vista di una possibile apertura più intensa, dal punto di vista numerico delle bancarelle, nelle prossime settimane.

Cittadini rispettosi, accesso ordinato

Come confermano Polizia locale e Protezione civile, la clientela del mercato si è mostrata rispettosa delle regole. Inoltre, i volontari della Protezione civile hanno allestito un gazebo con disponibilità di dispositivi di protezione per chi fosse sprovvisto di guanti e mascherine. “La gente è arrivata, il mercato funziona – osserva il primo cittadino Simone Moretti – Per le prossime settimane è da valutare come organizzare il funzionamento del mercato con la presenza di un maggior numero di ambulanti”. Il significativo afflusso di gente dimostra la voglia di normalità. Dopo due mesi di deserto, per la prima volta si è rivisto occupato in ogni stallo il posteggio di via Milano, nei pressi del mercato. La viabilità, considerando i soli 18 banchi attivi, non è stata modificata. Quindi, niente senso unico a scendere da via Milano ma circolazione a doppio senso di marcia.