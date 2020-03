Coronavirus, rinvio del pagamento delle tasse e messaggio del sindaco VIDEO

A causa dell’emergenza coronavirus la Giunta comunale ha deciso di rinviare il pagamento delle tasse.

Coronavirus, pagamenti posticipati

Sono stati rinviati dal 31 marzo al 31 luglio tutti i pagamenti dei ruoli suppletivi relativi alla Tari 2017 e 2018. Sono sospese anche tutte le attività di riscossione e accertamento a partire dall’8 marzo e fino al 31 maggio. Una decisione presa per andare incontro alla cittadinanza. Per la Tari 2020, il pagamento, invece, slitta dopo il mese di luglio.

Secondo videomessaggio del sindaco

Il sindaco Anna Gargano ha realizzato un secondo messaggio rivolto alla popolazione. L’invito è sempre lo stesso, ovvero rimanere a casa. Durante il filmato il primo cittadino, oltre a dare indicazioni utili per affrontare l’emergenza, si è anche scusata per aver ripreso, in modo un po’ troppo brusco, due ragazzi che passeggiavano per la città senza mantenere le distanze di sicurezza.