Coronavirus, “Risorgeremo insieme”: il videomessaggio del sindaco Anna Gargano VIDEO

Un messaggio di speranza per affrontare l’emergenza coronavirus.

Coronavirus, videomessaggio del sindaco

In occasione della Pasqua il sindaco di Lurate Caccivio, Anna Gargano, è intervenuto con il terzo videomessaggio dall’inizio della pandemia di Covid-19. Questa volta per lanciare un messaggio di speranza e di augurio. “Sono sicura che questo nostro stare vicini, ma lontani – ha detto il primo cittadino – Ci sta insegnando a vivere e a volere il bene degli altri e ad ascoltare se stessi. La speranza non può morire, perché essa ci dice che ci è data ancora la possibilità di amare. Risorgeremo, insieme. Ci aiuteremo ad alzarci, prendendo la mano di ognuno, perché forse, da questa catastrofe, sapremo fare una storia uova”.