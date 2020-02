Coronavirus, riunione straordinaria in Comune a Olgiate Comasco per le attività commerciali

Coronavirus: provvedimenti di limitazione delle attività di somministrazione (bar in primis). A Olgiate Comasco domani, giovedì 27 febbraio, una riunione straordinaria.

Coronavirus, il sindaco convoca le associazioni di categoria

E’ prevista per domani alle 14, a Palazzo Volta, il vertice convocato dal primo cittadino Simone Moretti. Circa 40 le attività commerciali coinvolte. “L’incontro è rivolto alle attività di somministrazione e ai bar – spiega il sindaco – Abbiamo già interpellato e fatto girare il passaparola tra i diretti interessati. Serve confrontarsi per cercare una strategia comune, per capire quali provvedimenti mettere in campo per non penalizzare tali attività. Abbiamo invitato anche le associazioni di categoria. Vogliamo fare il punto della situazione, raccogliere feed back e trasmetterli alla Prefettura, alla Regione e all’Anci per sbloccare la situazione in maniere equilibrata”.

Mercato aperto ma meno gente

Nella mattinata odierna, mercoledì 26 febbraio, proprio il sindaco ha verificato la situazione al mercato settimanale , confermato nella consueta giornata di apertura. “Ho parlato con gli ambulanti, confrontandomi con loro. Non c’era tantissima clientela. Noi, cogliendo l’opportunità prevista dall’apposita ordinanza, abbiamo consentito l’apertura proprio perché infrasettimanale, a differenza di altri mercati in altre città previsti nella giornata di sabato”.