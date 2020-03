Coronavirus, sale il numero dei decessi a Cantù

Coronavirus, altre persone decedute a Cantù: resta massima l’allerta e viene ribadito l’appello a restare a casa.

Coronavirus, lutto per la scomparsa di chi non ce l’ha fatta

L’aggiornamento puntualizzato dal Comune di Cantù mette in evidenza, purtroppo, ulteriori decessi: 5 le persone strappate ai propri cari dal Covid-19. Situazione drammatica, anche per l’impossibilità di dare un ultimo saluto a chi non ce l’ha fatta. Sono 41 i cittadini che hanno contratto il virus e 79 le persone che risultano in sorveglianza attiva.

L’appello al rispetto delle regole

L’allerta continua a restare massima, così come è fondamentale sottolineare l’appello ai cittadini: restare a casa è un’azione di responsabilità nei confronti di se stessi e del prossimo.