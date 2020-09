Coronavirus, salgono a 3 i positivi a Orsenigo.

Lo ha reso noto l’Amministrazione comunale tramite un aggiornamento comunicato alla cittadinanza. La situazione Covid-19 in paese, al 21 settembre, è di 3 positivi ( 2 in più dal 31 agosto), 10 guariti e due deceduti. Salgono dunque a tre i pazienti risultati positivi al coronavirus a Orsenigo. Il Comune ricorda inoltre che “è in funzione il COC, Centro Operativo Comunale, per la gestione dell’emergenza e

che è attivo il numero verde 800/834890 dalle 8 alle 20.