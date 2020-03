Coronavirus, salgono pesantemente i contagi. Gallera: “Superati i 25mila casi”

L’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera fa il punto sulla situazione dei contagi da Coronavirus e i dati dell’epidemia non sono positivi sul territorio lombardo. Anzi il picco sembra vicino e il numero dei malati non pare stabilizzarsi.

Coronavirus, salgono pesantemente i contagi

“Ci avevano detto gli esperti che i giorni più duri sarebbero stati sabato e domenica (13esimo e 14esimo giorno dall’introduzione delle misure di contenimento) e avevano ragione purtroppo perché i dati sono tutti in forte crescita – ha esordito l’assessore Gallera – Siamo arrivati a 25515 contagiati con un incremento di 3251. Abbiamo 8258 concittadini ospedalizzati con un +523 e in terapia intensiva sono 1093 i posti letto occupati da pazienti Covid”.

Incremento, positivo, a 2139 tra i dimessi (guariti clinicamente) e che dovranno attendere solo la negativizzazione del tampone. “Tra questi c’è anche il Paziente 1, Mattia sta molto meglio e al più tardi lunedì verrà dimesso” ha spiegato Gallera.

Purtroppo negativo invece il dato dei decessi: sono 3095 in Lombardia con un incremento di 596. “E’ certamente il dato che ci fa più male” commenta Gallera.

I dati

Il dato comasco è salito a 452 casi di positività al Coronavirus, con un +72 rispetto a ieri. A Bergamo sono 5869 con una crescita di 715, a Brescia 5028 con un +380, a Cremona sono 2733 con un +341 mentre a Milano sono 4672 con un +868 (città a 1829, + 279). E ancora a Lecco 818 con un +142, Lodi 1693 con un +96. A Monza e Brianza c’è un +268.

250 tablet e smartphone per i pazienti ricoverati

Gallera ha quindi ricordato come, ogni giorno, il “mondo produttivo si stia stringendo intorno alla Regione. C’e’ chi può donare solo pochi euro e lo fa, chi offre cifre più consistenti, chi mette a disposizione la propria professionalità e chi fa gesti ancora più significativi”.